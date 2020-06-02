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اعتقال مشتبهين من الناصرة وأم الفحم وبسمة طبعون بالتهديد والإتاوة

تاريخ النشر: 02/06/2020 - 12:58

اعتقال مشتبهين من الناصرة وأم الفحم وبسمة طبعون بالتهديد والإتاوة
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة حيفا، بطلب الشرطة تمديد اعتقال مشتبهين من الناصرة وأم الفحم وبسمة طبعون، بعدما نسبت إليهم شبهات التهديد والإتاوة (الخاوة).

وكانت الشرطة قد اعتقلت المشتبهين، وهم شابان في العشرينيات من عمريهما من أم الفحم، شاب في الثلاثينيات من عمره من الناصرة، وشخصان في الأربعينيات من عمريهما من بسمة طبعون، على خلفية تورطهم بجمع مئات آلاف الشواقل في منطقة الجليل الغربي.

وادعت الشرطة أنه "وفقا للشبهات فإن المعتقلين ارتكبوا مخالفات خطيرة منها التهديد والابتزاز وجمع الخاوة من مواطنين مقابل توفير الحماية لهم، والحديث يدور عن مبالغ تقدر بمئات آلاف الشواقل".

وأشارت إلى أنها "تلقت بلاغا من أحد المواطنين من سكان المنطقة بعد إضرام النار في سيارته، على خلفية تهديد وخاوة من قبل أشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم ينتمون لعائلة إجرام، وفي أعقاب ذلك جرى فتح تحقيق وجمع أدلة وشهادات، ليتبين أن هناك عددا كبيرا من ضحايا التهديد والخاوة".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الناصرة
#جنائيات
#أم الفحم
#إتاوة
#بسمة طبعون
#خاوة

اعتقال مشتبهين من الناصرة وأم الفحم وبسمة طبعون بالتهديد والإتاوة

اعتقال مشتبهين من الناصرة وأم الفحم وبسمة طبعون بالتهديد والإتاوة

اعتقال مشتبهين من الناصرة وأم الفحم وبسمة طبعون بالتهديد والإتاوة

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