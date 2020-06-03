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مجد الكروم: المصادقة على إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين

تاريخ النشر: 03/06/2020 - 15:43

مجد الكروم: المصادقة على إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين
منظر عام لقرية مجد الكروم (أرشيفية)
عرب ٤٨

صادقت هيئة المجلس المحلي في مجد الكروم، ممثلة برئيسها وجميع الأعضاء، على مشروع تسمية شوارع القرية، بعد أن أتمت اللجنة التي يترأسها عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين حوراني بدران، تسمية أكثر من 350 شارعا وزقاقا ومسربا في القرية.

وبعد مصادقة هيئة المجلس المحلي على التسميات، لم يتبق سوى مصادقة وزارة الداخلية على المشروع، ليخرج إلى النور ويتم نصب اللافتات والمنصات التي تحمل أسماء الشوارع.

عز الدين بدران

وشملت التسميات عدة أسماء لها علاقة بتاريخ وذاكرة شعبنا الفلسطيني، واعتمد العديد من الاعتبارات بينها الأبعاد التاريخية للمنطقة، مناطق تاريخية وأسماء قرى مهجرة وأسماء مواقع مرتبطة بمجد الكروم وذاكرة أهلها، أسماء أدباء وشعراء، أسماء نباتات/ أزهار من بلادنا، شخصيات تاريخية، وعلى رأسهم جميعًا، أسماء أبناء القرية الذين استشهدوا فيها.

وجاءت تسمية الشوارع والميادين باسم شهداء مجد الكروم بعد موافقة عائلاتهم، وهم: أحمد حسين بشر، كامل حمد بشر، رشيد العبد مناع، أحمد شكري مناع، عبد بشر، محمد أحمد الحاج كريم (أبو معيوف)، حسن كبت، يحيى محمد الحاج أسعد غانم، شاكر عبد سليم مناع، عبد محمد إسماعيل شاهين، أحمد المصري، محمد عثمان، بهاء فياض كريم ومحمد صبحي مناع.

وقال رئيس اللجنة وعضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين حوراني بدران، إن "مصادقة هيئة المجلس توصلنا إلى المرحلة النهائية من المشروع. أنا سعيد جدًا بهذا التقدم وأتطلع لإدخاله حيز التنفيذ لما فيه من أهمية وقائدة على كافة الأصعدة، وأهمها تعزيز الانتماء والذاكرة والهوية الجماعية لنا كأبناء شعب، وكذلك تسهيل وإتاحة الوصول لمختلف الأماكن في القرية ما يمكن أن يساعد أصحاب المصالح التجارية المختلفة، وتنجيع العمل بالرسائل والمستندات الورقية والرقمية".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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