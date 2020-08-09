  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم: إصابة موظف في البلدية بكورونا ودخول آخرين للحجر الصحي

تاريخ النشر: 09/08/2020 - 13:34

أم الفحم: إصابة موظف في البلدية بكورونا ودخول آخرين للحجر الصحي
بلدية أم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب موظف في بلدية أم الفحم، بفيروس كورونا المستجد، وفي أعقاب ذلك أحيل عدد من الموظفين للحجر الصحي المنزلي.

وأكد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، في حديث لـ"عرب 48"، أن "الحديث يدور عن تشخيص إصابة موظف بالفيروس، إذ تبين أنه حامل للفيروس قبل الخروج لعطلة العيد، بناء عليه ومع عودتنا اليوم لمزاولة العمل اكتشفنا الإصابة وعلى إثر ذلك أحيل نحو 10 موظفين للحجر الصحي المنزلي".

وتابع أن "عدد حالات كورونا في أم الفحم بلغت 387 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس، من ضمنها 172 حالة نشطة لغاية اليوم".

وختم فؤاد بالقول "من هنا إذ نناشد المواطنين بضرورة الالتزام والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة واتباع وسائل الوقاية من أجل الحد من انتشار الفيروس".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أم الفحم
#بلدية أم الفحم
#كورونا
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جت المثلث: تصريح ادعاء ضد شابين بقتل محمد وتد
جت المثلث: تصريح ادعاء ضد شابين بقتل محمد وتد

2020-08-09

يافا: اعتقال 3 شبان خلال تواجدهم بمحيط مقبرة الإسعاف
يافا: اعتقال 3 شبان خلال تواجدهم بمحيط مقبرة الإسعاف

2020-08-09

إصابة شابة عربية إثر جريمة طعن في بئر السبع
إصابة شابة عربية إثر جريمة طعن في بئر السبع

2020-08-09

الأكثر قراءة

احتجاجات غاضبة في بيروت: قتيل وعشرات الإصابات واقتحام مقار حكومية

احتجاجات غاضبة في بيروت: قتيل وعشرات الإصابات واقتحام مقار حكومية

2020-08-08

"قبلة موت" إسرائيلية لمخطّط الضم؟

2020-08-08
أزمة كورونا: جيل الشباب الضّائع في إسرائيل

أزمة كورونا: جيل الشباب الضّائع في إسرائيل

2020-08-08
غرق شاب (27 عامًا) قرب نهاريا

غرق شاب (27 عامًا) قرب نهاريا

2020-08-08
الجيش الإسرائيلي أسقط إحدى مسيّراته ظنا أنها لبنانية

الجيش الإسرائيلي أسقط إحدى مسيّراته ظنا أنها لبنانية

2020-08-08