يافا: اعتقال 3 شبان خلال تواجدهم بمحيط مقبرة الإسعاف

اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الأحد، 3 شبان من مدينة يافا، وذلك خلال تواجدهم في محيط مقبرة الإسعاف الإسلامية في المدينة، ومطالبتهم بوقف الأعمال في المقبرة.

وجاءت مطالبة الأهالي في يافا في أعقاب قرار المحكمة العليا بوقف أعمال التجريف ونبش القبور بشكل مؤقت في المقبرة، الأسبوع الماضي.

واقتيد الشبان الثلاثة إلى محطة الشرطة في تل أبيب، للتحقيق معهم بشبهة عرقلة عمل الشرطة والإخلال بالنظام العام.

يذكر أن المحكمة العليا أصدرت أمرا احترازيا يقضي بوقف الأعمال في مقبرة الإسعاف بشكل مؤقت، من أجل إعادة الملف مرة أخرى إلى المحكمة المركزية.