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القُطرية تطالب بالتحقيق في اعتداء الشرطة على رئيس القيصوم

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 08:11

القُطرية تطالب بالتحقيق في اعتداء الشرطة على رئيس القيصوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

طالبت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، بالتحقيق في اعتداء الشرطة على رئيس مجلس القيصوم الإقليمي، سلامة الأطرش.

وأكدت القُطرية على إدانتها ورفضها لـ"الاعتداء البوليسي الهمجي الذي تعرّض له رئيس المجلس الإقليمي القيصّوم في النقب، سلامة الأطرش، يوم أمس الأربعاء، أثناء رفضه وتصدّيه لإجراءات سياسة هدم البيوت العربية في منطقة مجلس القيصّوم الإقليمي، حيث أدّى هذا الاعتداء الآثم إلى إصابة الأطرش مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج".

واعتبرت القطرية "هذا الاعتداء الخطير بمثابة اعتداء على جميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، الذين يقومون بدورهم وواجبهم في التصدّي الشرعي والمشروع لسياسة هدم البيوت العربية".

وختمت القُطرية بمطالبة الهيئات الرسمية بـ"إجراء تحقيق فوري مع أفراد دورية الشرطة والمسؤولين عن هذا الاعتداء ومعاقبتهم، أشدّ عقاب، لردعهم وردع غيرهم من مَغبّة تَكرار الاعتداءات على مُنْتَخبي الجمهور العربي.. فلا يمكن الصّمت إزاء مثل هكذا اعتداءات وتجاوُزات، التي تدنو من الجريمة والإرهاب..!؟".

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#اللجنة القطرية
#سلطات محلية
#اعتداءات الشرطة
#القيصوم
#سلامة الأطرش

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