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النقب: السلطات تواصل استفزازاتها لأهالي العراقيب

تاريخ النشر: 16/08/2020 - 14:50

النقب: السلطات تواصل استفزازاتها لأهالي العراقيب
العراقيب، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ناشد عدد من أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف، في منطقة النقب، جنوبي البلاد، قيادات المجتمع العربي بالتدخل لوقف استفزازات السلطات الإسرائيلية المتواصلة رغم أحوال الطقس الحرارة، اليوم الأحد.

وقال أحد سكان العراقيب، عزيز الطوري، إن "عناصر وحدة ‘يوآف’ التابعة لما تسمى ‘سلطة تطوير النقب’ ومفتشي ما تسمى ‘دائرة أراضي إسرائيل’ اقتحمت القرية واستطلعت أوضاعها بصورة استفزازية".

وأضاف أن "الوحدات الإسرائيلية اقتحمت العراقيب واستفزت الناس وتجولت في القرية، اليوم. لم يق الأهالي الحر وأزمة كورونا، التي لم تنتظر السلطات لغاية انتهائها، وواصلت استفزازاتها لأهالي العراقيب".

وتواصل السلطات هدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم. كما تلاحق السلطات أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها إدانة وسجن الشيخ صياح الطوري، واعتقال نجليه سيف وعزيز، بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري بعدة تهم بذريعة البناء غير المرخص وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".

هذا، وشهدت قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، هدم خيامها ومساكنها المتواضعة من قبل جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية 176 مرة على التوالي آخرها يوم 5 آذار/ مارس 2020.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#العراقيب
#النقب
#هدم المنازل

النقب: السلطات تواصل استفزازاتها لأهالي العراقيب

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