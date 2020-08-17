بظل كورونا: التعليم عن بعد وتقليص امتحانات البجروت للعام المقبل

تتجه وزارة التربية والتعليم إلى تقليص عدد امتحانات البجروت في المدارس الثانوية للعام الدراسي المقبل، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد، علما أن امتحانات البجروت للعام الدراسي السابق اقتصرت على 5 مواضيع فقط.

وبظل أزمة كورونا والانتقال إلى التعلم عن بعد منذ آذار/مارس الماضي، في جميع المراحل المدرسية، تم اختبار طلاب المدارس الثانوية هذا العام بامتحانات البجروت في خمسة مواد كحد أقصى، هي: الرياضيات، واللغة الإنجليزية، ولغة الأم العربية أو العبرية، وموضوع بشري واحد، ومادة علمية من اختيار الطلاب والطالبات.

وأفادت إذاعة الجيش، اليوم الإثنين، أن وزارة التربية والتعليم تفحص بشكل جدي تقليص عدد امتحانات البجروت في العام الدراسي المقبل أيضا، بحيث سيتم الاختبار في المواضيع الأساسية واللغات، فيما ستمنح المدرسة الصلاحيات لمنح العلامات في المواضيع الأخرى، على أن تنشر الوزارة مواد التركيز للامتحانات الداخلية.

يأتي ذلك، فيما تواصل وزارة التربية والتعليم الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي المقبل في ظل كورونا، حيث صرح الوزير يوآف غالانت، أن الدراسة ستنتظم في الأول من أيلول/سبتمبر كالمعتاد.

وستفتح الدراسة في مجموعات صغيرة بجيل الطفولة المبكرة والصفوف الأولى والثانية في المرحلة الابتدائية، فيما يتلقى طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية تعليمهم ليومين على مجموعات بالمدارس، وباقي أيام الأسبوع سيكون التعليم عن بعد.

وأوضحت الوزارة أنه خلافا للعام الدراسي المنتهي فالمدرسة التي سيتكشف بها إصابة بكورونا لن يتم إغلاقها، بحيث سيتم معالجة الأمر في محيط الإصابة.

ورصدت الوزارة ميزانية بقيمة 4 مليار شيكل لجهوزية المدارس للعام الدراسي المقبل بظل كورونا، على أن تخصص غالبية الميزانيات لإجراءات الوقاية والتعقيم، والحوسبة والتعليم عن بعد.

كما تم تخصيص ميزانية لتوفير 164 ألف حاسوب وجهاز خليوي، حيث سيتم خلال الفصل الأول توفير أجهزة حواسيب وهواتف خليوية للطلاب والطالبات ممن لا يمكون حواسيب في منازلهم.