مع اقتراب موعد افتتاح السنة الدراسية الجديدة وفي ظل أزمة الوباء العالمي كورونا، تتكاثر الأسئلة حول شكل خطة عودة الطلاب إلى المدارس؛ ما هي الطريقة التي يداوم فيها الطلاب؟ وما هو عدد الساعات التعليميّة؟ في هذه المادة تجدون إجابة لكل سؤال.

س: هل ستفتتح السنة الدراسة أبوابها في الأول من أيلول/ سبتمبر؟

ج: نعم، ستفتتح السنة الدراسية كالمعتاد في 1 أيلول/ سبتمبر.

س: ما هي ساعة ابتداء الدوام؟

ج: الدوام ينتظم في الساعة التي اعتاد على اتباعها قبل أزمة كورونا.

س: كيف ستنتظم أيام التعليم في رياض الأطفال؟

ج: افتتاح الروضات وأيام دوامهم من الأحد حتى الجمعة.

س: ما عدد أيام التعليم للصفين الأول والثاني، وكيف ستترتب برامجهم؟

ج: التعليم سيُنتظم على الأقل 5 أيام في الأسبوع و25 ساعة تعليميّة على الأقل، أما عن المدرسة فستعمل لمدة 6 أيام.

س: ما عدد أيام التعليم للصفين الثالث والرابع، وكيف ستترتب برامجهم؟

ج: التعليم اعتيادي، الصفوص ستنقسم إلى حد أقصى في كل مجموعة 18 طالبًا، التعليم سينتظم على الأقل 5 أيام في الأسبوع و25 ساعة تعليميّة، من يوم الأحد حتى الخميس.

س: كيف سينتظم دوام الصفين الخامس والسادس؟

ج: التعليم سينتظم بطريقة الدمج بين التعليم البيتي عن بُعد وبين الحضور الفعلي في المدرسة على الأقل يومين لمدة 9 ساعات، وباقي الأيام في التلعيم عن بعد. إن التعليم في المدرسة سيقسم الصفوص إلى مجموعات وبحد أقصى في كل مجموعة 18 طالبًا.

س: كيف سينتظم دوام طلاب صفوف السوابع حتى الثواني عشر؟

ج: التعليم سينتظم بطريقة الدمج بين التعليم البيتي عن بُعد وبين الحضور الفعلي في المدرسة على الأقل يومين لمدة 10 ساعات، وباقي الأيام في التعليم عن بعد. إن التعليم في المدرسة سيقسم الصفوص إلى مجموعات وبحد أقصى في كل مجموعة 18 طالبًا.

س: ماذا نفعل لو...؟

1) إذا زاد عدد طلاب الصف عن 36 طالبًا بطالبين كحدٍ أقصى، فمن صلاحيات مدير اللواء أن يوافق على ذلك.

2) إذا زاد عدد طلاب الصف عن 36 طالبًا بأربع طلاب كحدٍ أقصى، فمن صلاحيات مدير المدرسة أن يوافق على ذلك.

3) إذا زاد عدد طلاب الصف عن 36 طالبًا بست طلاب كحدٍ أقصى، فمن صلاحيات وزير التربية أن يوافق على ذلك.

س: هل من الإجباري حضور الطلاب إلى المدرسة؟

ج: وفقًا لقانون التعليم الإجباري فهو الحضور كذلك، إلا في حالات مرضية للأطفال أو أنهم في الحجر الصحي.

س: إذا ظهر على الطالب مظاهر رشح وكل ما يشابه السعال؟

ج: مطلوب من الأهل ألّا يبعثوا الطالب إلى المدرسة.

س: هل الطلاب مجبرين بلبس الكمامة؟

ج: نعم، من صف الرابع وما فوق من الضروري لبس الكمامة، في ساعات الاستراحات وفي خارج الصف يُضاف أيضًا الصف الثالث للائحة الصفوف المجبرين بوضع الكمامة.

س: هل يمكن تشغيل المكيف الهوائي في الصف؟

ج: نعم، يمكن أن يعمل بشكل كامل حتى وإن كانت الشبابيك مُغلقة.

س: هل سيواصل نظام السفريات من وإلى المدارس فعاليته؟

ج: نعم، كالمعتاد.

س: إذا لم يملك الطالب الأدوات التكنولوجية التي توفر له حاضنة التعليم عن بعد ماذا يفعل؟

ج: في خطة حكوميّة لدعم التعليم عن بعد تقرر شراء 144 ألف حاسوب و64 ألف هاتف ذكي، الحواسيب يصلون إلى المدارس بشكل تدريجي، وتوزعيهم على الطلاب يكون بمنظومة الاستعارة.