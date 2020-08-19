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النقب: اقتحام أم بطين تمهيدا لإنشاء مقطع من شارع 6

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 15:37

النقب: اقتحام أم بطين تمهيدا لإنشاء مقطع من شارع 6
آليات بحماية الشرطة بأم بطين، اليوم
تحرير: قاسم بكري
رأفت أبو عايش رأفت أبو عايش

اقتحمت وحدات من الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف"، قرية أم بطين في منطقة النقب، ظهر اليوم الأربعاء، لتحمي آليات وجرافات تتبع شركة "نتيفي يسرائيل"، المسؤولة عن إنشاء مقطع من شارع 6 الذي سيمر من وَسْط قرى مسلوبة الاعتراف وقرى أخرى في منطقة نفوذ مجلس القيصوم الإقليمي في النقب.

وباشرت الجرافات العمل في قرية أم بطين المخططة، وحددت مئات الدونمات من الأرض التي تقع ضمن الخط الأزرق للقرية، دون موافقة أصحاب الأراضي.

ويتهدد مخطط شارع 6 المشترك بين شركة "نتيفي يسرائيل" و"سلطة تطوير النقب" نحو خمسة آلاف مواطن يعيشون في 10 قرى عربيّة بالنّقب، وهي كلّ من المساعدية والقرين وخربة الوطن وبير الحمام وخشم زنة والصواوين والشهبي ووادي النعم ووادي المشاش وأم بطين.

والهدف المعلن للمخطط يصادر 12 ألفا و466 دونما من الأراضي العربية، ولكن عند الخوض في مستقبل المخطط على المدى البعيد، فإنّ المخطط يصادر نحو 33 ألف دونم من الأراضي بالنقب.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#القب
#أم بطين
#شارع 6

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