اعتداء على مدرسة في الرملة

اعتدى جناة مجهولون على مدرسة الأمل الإعدادية في مدينة الرملة، وتسببوا بأضرار جسيمة وخسائر فادحة للمدرسة، الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان أن مجهولين نفذوا أعمال تخريب وألحقوا أضرارا بممتلكات المدرسة، خلال إضرام النيران ببعض المعرشات وحطموا عددا من صفوف ونوافذ المدرسة.

وأعرب عدد من الأهالي عن تذمرهم من هذه الاعتداءات المشينة والأعمال البربرية التي تضر بالجميع دون استثناء.

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وكتب عضو بلدية الرملة، مينو أبو لبن، في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "من المؤسف أن نستفيق على حدث كهذا ونحن في ظل التجهيزات المكثفة لافتتاح العام الدراسي بظروف استثنائية، لأجل توفير كل الحاجيات للمدارس".

وأكد أن "هذه الاعمال لن تردعنا من استمرار التجهيزات، على الرغم من أنها تعيق عملية التجهيزات".