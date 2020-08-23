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اعتداء على مدرسة في الرملة

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 13:31

اعتداء على مدرسة في الرملة
من آثار الاعتداء على المدرسة في الرملة، الليلة الماضية
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

اعتدى جناة مجهولون على مدرسة الأمل الإعدادية في مدينة الرملة، وتسببوا بأضرار جسيمة وخسائر فادحة للمدرسة، الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان أن مجهولين نفذوا أعمال تخريب وألحقوا أضرارا بممتلكات المدرسة، خلال إضرام النيران ببعض المعرشات وحطموا عددا من صفوف ونوافذ المدرسة.

وأعرب عدد من الأهالي عن تذمرهم من هذه الاعتداءات المشينة والأعمال البربرية التي تضر بالجميع دون استثناء.

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وكتب عضو بلدية الرملة، مينو أبو لبن، في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "من المؤسف أن نستفيق على حدث كهذا ونحن في ظل التجهيزات المكثفة لافتتاح العام الدراسي بظروف استثنائية، لأجل توفير كل الحاجيات للمدارس".

وأكد أن "هذه الاعمال لن تردعنا من استمرار التجهيزات، على الرغم من أنها تعيق عملية التجهيزات".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الرملة
#مدارس
#مدرسة الأمل الإعدادية

اعتداء على مدرسة في الرملة

اعتداء على مدرسة في الرملة

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