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فقدان آثار شاب من القدس على شاطئ البحر قرب يافا

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 10:19

فقدان آثار شاب من القدس على شاطئ البحر قرب يافا
الشاب عبد الرحمن شهوان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فقدت آثار الشاب عبد الرحمن شهوان (17 عاما) من مدينة القدس، الليلة الماضية، على شاطئ مدينة "بات يام" جَنُوب مدينة يافا.

وباشرت طواقم الإنقاذ بمساعدة مروحية في أعمال التمشيط والبحث عن الشاب على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، في محاولة للعثور عليه سالما.

وناشدت عائلة وأصدقاء الشاب كافة الأهالي في مدينة يافا والمنطقة بالمساعدة في البحث عن الشاب المفقود.

ومما يذكر أن 9 أشخاص لقوا مصارعهم غرقا، غالبيتهم من الضفة الغربية، في شواطئ البلاد منذ مطلع الشهر الجاري.

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هذا، وللحد من حوادث الغرق، ينبغي للمستجمين الالتزام بالتعليمات للحد من حالات الغرق في موسم السباحة، إذ إن ممارسة السباحة يجب أن تتم فقط في الشواطئ الرسمية المعدة لذلك، وبوجود منقذ مؤهل وأشخاص آخرين. وتمنع السباحة في الشواطئ التي لا يوجد بها منقذ مؤهل. ويجب الاستماع إلى تعليمات المنقذ في شاطئ البحر أو بركة السباحة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#القدس
#يافا
#شواطئ البحر
#حوادث الغرق
#عبد الرحمن شهوان

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