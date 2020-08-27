كفر مندا: 196 وحدة سكنية للأزواج الشابة

أعلن مجلس كفر مندا المحلي يوم أمسِ، الأربعاء، عن تسويق 196 وحدة سكنية ضمن مشروع قسائم الأزواج الشابة الذي يقع شمالي القرية على جبل الديدبة.

وقال المجلس المحلي في كفر مندا إن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود للمساهمة في حل الضائقة السكنية وتوسيع مسطح القرية، وذلك بالتعاون مع ‘دائرة أراضي إسرائيل’ ووزارة البناء والإسكان".

مؤنس عبد الحليم وعادل قدح



وقال رئيس المجلس المحلي، مؤنس عبد الحليم، إنه "سيتم تسويق هذه القسائم بواسطة القرعة وليس حسب المناقصة عن طريق المزاد في رفع الأسعار".

وأكد مهندس المجلس المحلي، عادل قدح، أن "تحصيل هذه القسائم جاء ثمرة للجهود المكثفة لرئيس وموظفي المجلس المحلي، وأن المجلس المحلي سيرافق المواطنين في جميع المراحل".

وأشار إلى أنه "سيتم قريبًا عقد اجتماع بمشاركة ‘دائرة أراضي إسرائيل’ ووزارة الإسكان من أجل شرح كل التفاصيل حول الحصول على القسائم، وسيتم الإعلان عن المناقصة خلال اليوم أو غدًا في موقع ‘دائرة أراضي إسرائيل’".