انتشال جثة محمود كبها من داخل بئر قرب برطعة

انتشلت طواقم الإنقاذ فجر اليوم الأحد، جثمان الشاب محمود كبها (34 عاما) من داخل بئر، وذلك بعد نحو 30 ساعة من محاولات الطواقم إنقاذه وتخليصه من داخل البئر الذي وقع به في أحراش بين برطعة وعرعرة.

ويعمل الشاب المتوفى ميكانيكيا، وهو متزوج منذ عام ونصف وقد رزقه الخالف بطفلة.

واستغرقت عملية إنقاذه وإخراجه من داخل البئر ساعات طويلة على يد طواقم الإنقاذ والإطفاء، إذ تم تخليص وكان فاقدا للوعي، حيث أقرت طواقم الإسعاف التي تواجدت في المكان وفاته.

ووفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن عملية الإنقاذ التي قام بها أفراد الوحدة الخاصة انتهت في ساعات الفجر بتخليص الشاب جثة هامدة، علما أن المرحوم دخل برفقة شقيقه البئر، وقد فقد وعيه قبل أن يتمكن الخروج، فيما تمكن شقيقه من الخروج من داخل البئر واستدعاء طواقم الإنقاذ والشرطة.

وواجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في تخليص العالق، وذلك بسبب عمق البئر الذي يصل إلى نحو 60 مترا والتفرعات داخل البئر، إذ تمكنت طواقم الإنقاذ الخاصة من الوصول إلى الشاب وتخليصه وقد فارق الحياة.