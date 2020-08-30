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حرفيش: إصابة خطيرة لشخص سقط عن سلم

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 20:56

حرفيش: إصابة خطيرة لشخص سقط عن سلم
منظر عام لقرية حرفيش (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب رجل (66 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن سلم في قرية حرفيش بمنطقة الجليل الأعلى، مساء اليوم الأحد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وأعلن المستشفى عن وصول المصاب وهو فاقد الوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي، حيث يعاني من جراح خطيرة في منطقة الرأس.

هذا، وأدخل المصاب إلى غرفة العمليات بعد تقديم الإسعافات الأولية له في قسم العلاج المكثف.

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#حرفيش
#الجليل الأعلى

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