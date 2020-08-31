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ارتفاع في أسعار الوقود

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 08:54

ارتفاع في أسعار الوقود
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ترتفع أسعار المحروقات في محطات الوقود في البلاد، فجر غد الثلاثاء الأول من شهر أيلول/ سبتمبر، بـ5 أغورات، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيرتفع سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية إلى 5 شواقل و50 أغورة.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وتوصي وزارة الطاقة المستهلكين بمقارنة أسعار الوقود بين مختلف محطات المحروقات، وذلك من أجل الحصول على الأسعار الأفضل والأنسب لهم، وفقا لجدول الأسعار الذي حددته الوزارة.

يذكر أن أسعار الوقود في البلاد تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط. ثم أن أسعار الوقود مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، التي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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#أسعار الوقود
#محروقات
#بنزين
#نفط

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