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إصابة نائب رئيس بلدية الناصرة وابنه بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 03/09/2020 - 08:21

إصابة نائب رئيس بلدية الناصرة وابنه بفيروس كورونا
رئيس بلدية الناصرة وابنه
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب نائب رئيس بلدية الناصرة، سمير السعدي، ونجله بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن السعدي إصابته وابنه أمين بالعدوى، أمسِ الأربعاء.

وكتب نائب رئيس بلدية الناصرة في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) صدق الله العظيم. من منطلق المسؤولية التي أحملها وكرجل منتخب من قِبل الجمهور ومن واجبي تجاه أهلنا في الناصرة وغيرها أريد أن أوضح للجميع ما يلي: في أثناء قيامي، اليوم، بفحص روتيني للكورونا ومن غير أعراض مسبقة اتضح إصابتي أنا وابني امين بفيروس كورونا، وعليه أنصح كل من التقى بي بالفترة الأخيرة أن يقوم بالفحص، مع دعائي لكم جميعاً بالصحة والعافية".

وختم السعدي بالقول إن "الغريب جدا أني لم أعرف من هو سبب العدوى وكيف تم نقل الفيروس لابني ولي أيضا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#بلدية الناصرة
#فيروس كورونا
#سمير السعدي

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