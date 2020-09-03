  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع أحمد أبو عديسان بانقلاب مركبة في بئر السبع

تاريخ النشر: 03/09/2020 - 07:32

مصرع أحمد أبو عديسان بانقلاب مركبة في بئر السبع
تخليص المرحوم أبو عديسان من تحت حطام المركبة (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي الشاب أحمد سالم أبوعديسان (22 عاما)، من قرية بير هداج في النقب مصرعه عند منتصف الليل جراء انقلاب مركبة في مدينة بئر السبع.

ووفقا لطواقم الإسعاف فإنها تلقت بلاغا عن جريح جراء حادث طرق في المنطقة الصناعية "كريات يهوديت" في مدينة بئر السبع، وعلى الفور وصل الطاقم للمكان وتم استدعاء طواقم الإنقاذ والإطفاء لتخليص الشاب الذي كان عالقا تحت حطام السيارة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور.

إلى ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن انقلاب مركبة لأسباب لم تعرف بعد، فيما كان السائق عالقا تحت المركبة، حيث كانت حالته حرجة، وتم إقرار وفاته بعد تخليصه.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#بئر السبع
#مصرع
#بير هداج
#النقب
#إسعاف
#أحمد أبو عديسان

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد مجددا
حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد مجددا

2020-09-03

"عدالة": قرار احتجاز جثامين الشهداء يُخالف قوانين الشعوب الشرعيّة
"عدالة": قرار احتجاز جثامين الشهداء يُخالف قوانين الشعوب الشرعيّة

2020-09-02

4 وفيات بكورونا في المجتمع العربي اليوم
4 وفيات بكورونا في المجتمع العربي اليوم

2020-09-02

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إصابات كورونا إلى معدلات قياسية

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إصابات كورونا إلى معدلات قياسية

2020-09-02
رسميًا: السعودية تفتح أجواءها بشكل دائم للطيران بين إسرائيل والإمارات

رسميًا: السعودية تفتح أجواءها بشكل دائم للطيران بين إسرائيل والإمارات

2020-09-02
مصرع فائد دبور من بيت جن و4 إصابات بحادثي طرق

مصرع فائد دبور من بيت جن و4 إصابات بحادثي طرق

2020-09-02
اتهام: اختطفوه وضربوه في الناصرة

اتهام: اختطفوه وضربوه في الناصرة

2020-09-02
وفاة

وفاة "دوتش".. مدرّس الرّياضيّات الذي قتل 15 ألفًا

2020-09-02