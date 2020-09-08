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وفاة مسنين من يافة الناصرة وكفر كنا بكورونا

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 09:54

وفاة مسنين من يافة الناصرة وكفر كنا بكورونا
المرحوم أسعد خطيب ومنظر عام ليافة الناصرة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت وفاة مسنين من قريتي يافة الناصرة وكفر كنا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأفاد مصدر طبي أن الحاج أسعد صبحي خطيب توفي إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 66 عاما، الليلة الماضية.

وأعلن مستشفى بوريا وفاة مسن من كفر كنا (83 عاما) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، الليلة الماضية.

ومما يذكر أن مجلس يافة الناصرة المحلي صرح أنه "حسب مخطط الشارة الضوئية الجديد يافة الناصرة قريبة للمنطقة الحمراء، لهذا المجلس المحلي يتوجه ويطلب من المواطنين التقيد بتعليمات وزارة الصحة والقواعد الوقائية لتجنب العدوى ولتفادي عدوى جماعية".

وأكد أن "المنطقة الحمراء تعني الحجر المنزلي، المنطقة الحمراء تعني إغلاق المَحَالّ التجارية، المنطقة الحمراء تعني تعطيل تقديم الخِدْمَات للمواطن، المنطقة الحمراء تعني ركودا اقتصاديا. منطقة حمراء تعني الخطر على أهالينا ومصالحنا وبلدنا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#يافة الناصرة
#أسعد صبحي خطيب

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