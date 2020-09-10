سخنين: إصابة 70 طالبا ومعلما بفيروس كورونا

بلغ عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا في مدينة سخنين لغاية اليوم، الخميس، 59 طالبا، وعدد المعلمين المصابين 11، فيما بلغ عدد الطلاب بالحجر الصحي 967 طالبا وعدد المعلمين بالحجر الصحي 98 معلما.

وناشدت لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في سخنين، الأهالي، بضرورة التحلي بروح المسؤولية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ولجنه الطوارئ في بلدية سخنين.

وأكدت اللجنة أنها تتابع الأمور بشكل مستمر ويومي مع الجهات المختصة ومع جميع مدارس سخنين عن طريق رؤساء اللجان، مشيرة إلى أنه "في حالة ظهور مستجدات توجب اتخاذ قرارات سنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بما يتلاءم مع وضع كل مدرسة ووضع بلدنا الحبيب وبكل مسؤولية وجرأة مطلوبة. مصلحة طلابنا صحيا وتعليميا هي بوصلتنا باتخاذ القرار".

وختمت بالقول إنها تحتلن يوميا بأعداد المصابين وتجتمع أسبوعيا لتقييم الوضع في مدارس سخنين، وإنه "لن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يخدم طلابنا".

هذا، وحذرت بلدية سخنين من الاستهتار وعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في وقت ينتشر فيه فيروس كورونا بشكل متسارع.