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النقب: هدم العراقيب للمرة 178

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 09:15

النقب: هدم العراقيب للمرة 178
قرية العراقيب ( أرشيفية - عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

هدمت قوات الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف" التابعة لما تسمى بـ"سلطة تطوير النقب" قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، والمهددة بالتهجير والإخلاء، صباح اليوم، الخميس، للمرّة 178.

وقال أحد سكان العراقيب، عزيز الطوري، إن "السلطات الإسرائيلية تعمّق معاناتهم وتواصل هدم خيامهم، وهذه المرة كما في عدة مرات سابقة تركتهم في العراء دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس الحار ووباء كورونا".

ويأتي الإغلاق قبل 24 ساعة من دخول الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا، إلى حيّز التنفيذ، وفي ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد.

وناشد عدد من أهالي قرية العراقيب، قيادات المجتمع العربي بالتدخل لوقف استفزازات السلطات الإسرائيلية المتواصلة رغم أحوال الطقس الحرارة، وذلك في تصريحات صدرت عن عزيز الطوري، في النصف الثاني من آب/ أغسطس الماضي.

وتواصل السلطات هدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم. كما تلاحق السلطات أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها إدانة وسجن الشيخ صياح الطوري، واعتقال نجليه سيف وعزيز، بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري بعدة تهم بذريعة البناء غير المرخص وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#العراقيب
#سلطة تطوير النقب

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