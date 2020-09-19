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طمرة: تغريم طبيبة بعد خرقها للحجر الصحي

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 19:58

طمرة: تغريم طبيبة بعد خرقها للحجر الصحي
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

فرضت الشرطة غرامة مالية على طبيبة من سكان مدينة طمرة خلال سفرها بالسيارة برفقة زوجها، وذلك في أعقاب خرقها لتعليمات الحجر الصحي.

وفي التفاصيل، فإن الشرطة أوقفت سيارة خلال سفرها شارع 79 بالقرب من حيفا، وبعد الفحص تبين أن السائقة يجب أن تخضع للحجر الصحي وفقا لوزارة الصحة.

وادعت الشرطة أن السائقة وهي طبيبة في مهنتها خرقت تعليمات الحجر الصحي وخرجت من المنزل برفقة زوجها.

وفي أعقاب ذلك، قامت الشرطة بتحرير غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل على الطبيبة، مع مطالبتها بالعودة إلى المنزل والتزامها الحجر الصحي.

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#طمرة
#حجر صحي
#كورونا
#فيروس كورونا

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