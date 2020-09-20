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أكثر من 100 مليون شيكل غرامات كورونا للمواطنين

تاريخ النشر: 20/09/2020 - 11:25

أكثر من 100 مليون شيكل غرامات كورونا للمواطنين
إجراءات مشددة للشرطة بظل كورونا (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

مع تشديد الإجراءات وفرض المزيد من التقييدات بظل تفاشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وفرض الإغلاق الشامل لمدة 3 أسابيع، زادت الشرطة من وتيرة تحرير المخالفات للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية بحجة عدم الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات وزارة الصحة لقطع سلسلة العدوى.

ووفقا لسلطة الجباية، فخلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري واعتبارا من السابع من أيلول عشية الأعياد اليهودية، تم تحرير 208259 مخالفة للمواطنين وأصحاب المصالح التجارية، فيما بلغت قيمة مخالفات كورونا أكثر من مليون شيكل.

وبحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية، عماد شخيدم، تم تحرير ما معدل ألف غرامة يوميا بالمخالفات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، أبرزها مخالفات بسبب عدم وضع الكمامة، وعدم التقيد والالتزام بإجراءات الوقاية في المحلات التجارية التي سمح لها بفتح أبوابها واستثنت من الإغلاق، وخرق تعليمات الإغلاق، وعدم التقيد بمنع حظر التجمهر.

وأظهرت معطيات سلطة الجباية أنه تم دفع 48040 غرامة بمبلغ إجمالي يصل 19،814،988 شيكل، فيما يقوم مركز جباية الغرامات التابع لسلطة التنفيذ والجباية بتحصيل غرامات كورونا التي تفرضها الشرطة بسبب عدم الامتثال لتعليمات كورونا.

وتظهر البيانات أن 24704 من المواطنين ممن حررت لهم مخالفات تأخروا في الدفع بالموعد المحدد موعد السداد (90 يوما من تحرير الغرامة)، وبالتالي تم الإضافة على الغرامات بـ50% متأخرات بموجب القانون.

وأوضحت سلطة التنفيذ والجباية أنه يتم التعامل مع المتأخرات من قبل العديد من المواطنين في طلبات تخفيض المتأخرات، والسبب الرئيسي الذي يشيرون إليه لعدم دفع الغرامة في الوقت المحدد هو شائعات بإلغاء الغرامات أو عفو شامل لمتلقي الغرامات.

وبحال تم التأخير عن دفع الغرامات سيتم فرض غرامات مضاعفة، كما سيتم اتخاذ إجراءات بفرض حجوزات على العقارات وعلى الحسابات البنكية لأصحاب الديون عن غرامات كورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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