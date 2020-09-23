سخنين: إصابة عامل إثر سقوطه عن علو

أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر سقوطه عن علو أثناء عمله في مدينة سخنين، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح متوسطة في أطراف جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.