مجد الكروم: رئيس المجلس وعدد من الموظفين يدخلون الحجر الصحي

أحيل رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، وعدد من الموظفين إلى الحجر الصحي المنزلي، في أعقاب تشخيص إصابة سكرتيرة المجلس بفيروس كورونا المستجد.

وعلم أن سكرتيرة المجلس وزوجها تلقيا نتيجة فحصهما بأنها إيجابية صباح اليوم، الأحد، وبناء عليه جرى إبلاغ رئيس المجلس والموظفين الذين كانوا على تواصل معها بالتزام الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

ووفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن المجلس المحلي صباح اليوم، فإن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا بلغ 236، إذ جرى تسجيل 31 إصابة جديدة منذ الأمس.

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك في هذه المرحلة، وبدورنا سنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.