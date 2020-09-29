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جسر الزرقاء: اعتقال مشتبه بإطلاق النار على شخص

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 14:53

جسر الزرقاء: اعتقال مشتبه بإطلاق النار على شخص
منظر عام في جسر الزرقاء (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اعتقال شاب (31 عاما) من سكان جسر الزرقاء، بشبهة ضلوعه في جريمة إطلاق نار وإصابة شخص بجراح.

وفي التفاصيل، فإن شخصا (52 عاما) من جسر الزرقاء أصيب بجراح وصفت بأنها طفيفة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، أمس الاثنين.

وأحيل المصاب إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

هذا، وادعت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها بالضلوع الجريمة بعد وقت قصير من وقوعها، في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جسر الزرقاء
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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