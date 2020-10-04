إصابة خطيرة بشجار ببئر السبع وإطلاق نار بباقة الغربية

أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة جراء شجار اندلع في منتصف الليل في مدينة بئر السبع، بينما تعرض محل تجاري في مدينة باقة الغربية إلى إطلاق نار كثيف، حيث اقتصرت الخسائر على الممتلكات.

وتلقت الشرطة بلاغا عن جريح في مدينة بئر السبع، حيث هرعت إلى المكان، وأتضح وجود إصابة خطيرة جراء شجار وقع بحي سكني.

وأغلت الشرطة مكان الشجار، وشرعت التحقيق في ملابساته، لكن دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات أو الإعلان عن خلفية الشجار، علما أن التقديرات تشير إلى أن الخلفية أعمال بلطجية.

وفيما شرعت الشرطة بالتحقيقات، تم استدعاء الطواقم الطبية التي قدمت الإسعافات الأولية لشاب (23 عاما)، ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهو بحالة خطيرة لاستكمال العلاج.

واستمرارا لمشاهد العنف والجريمة في البلدات العربية، أقدم مجهولون فجر اليوم الأحد، على إطلاق وابل من الرصاص باتجاه محل تجاري في مدينة باقة الغربية.

وأسفر حادث إطلاق النار عن إضرار بالممتلكات دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما وصلت دورية شرطية، حيث أغلق عناصرها المنطقة وشرعوا التحقيق في ملابسات الحادث دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.