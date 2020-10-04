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كفر كنا: إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد ابن البلدة رامز بشناق

تاريخ النشر: 04/10/2020 - 23:57

كفر كنا: إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد ابن البلدة رامز بشناق
في طريق التوجه للنصب التذكاري للشهيد
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شارك أهالٍ من كفر مندا، الأحد، في إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد ابن البلدة شهيد هبة القدس والأقصى، رامز عباس بشناق.

واقتصر إحياءُ الذكرى هذا العام، على زيارة النصب التذكاري للشهيد في مدخل القرية، بحضور عائلة الشهيد وعدد محدود من الأهالي، بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

أمام النصب التذكاري للشهيد

وتوجه المشاركون من بيت الشهيد في البلدة، إلى النصب التذكاري، حيث وضعوا أكاليل الزهور، كما أُلقيت عدة كلمات مقتضبة.

وكان المربي موفق زعبي، أول المتحدثين، إذ تلى كلمة ترحيبية قصيرة، وذكر أنه تم اختصار إحياء الذكرى لهذا العام بسبب الظروف التي تمر في ظل جائحة كورونا، موضحا أن إحياء الذكرى تشكل إحدى أهم محطات الفعاليات الوحدوية للجماهير العربية.

وشدد رئيس المجلس المحلي، مؤنس عبد الحليم، على أهمية إحياء هذه الذكرى والمناسبات الوطنية الأخرى، لافتا إلى أن "إحياء الذكرى هذا العام لا يرتقي لأهمية الحدث الذي جرى في عام 2000 وذلك نتيجة للظروف الصحية التي تشهدها البلاد".

بدوره، شكر حلمي بشناق شقيق الشهيد، جميع الحاضرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأكد "الاستمرار في إحياء هذه الذكرى العطرة التي تأبى النسيان"، وناشد "جميع القيادة للجماهير العربية بالوحدة ورص الصفوف من أجل تحقيق المصلحة العامة".


#كفر مندا
#رامز عباس بشناق

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