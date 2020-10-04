كورونا: وفاة مسن باللد و15 حالة وفاة بأم الفحم

توفي إبراهيم أبو غانم عن عمر يناهز 65 عاما من مدينة اللد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أخضع للعلاج بالمستشفى لمدة 30 يوما، بحسب ما أعلن في المستشفى صباح اليوم الأحد.

وسيتم تشييع الفقيد إلى مثواه الأخير، اليوم الأحد، في المقبرة الجنوبية في اللد.

وكتب الشيخ يوسف الباز قريب المرحوم على حسابه على فيسبوك "انتقل إلى رحمة الله تعالى زوج أختي وابن عمتي إبراهيم سليمان أبو غانم (أبو عمر) بعد معاناة مع مرض كورونا، عن عمر ناهز 65 عاما. قضى زهرة شبابه قبل أن يتقدم به العمر ابنا بارا للحركة الإسلامية. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته".

يأتي ذلك، فيما سجلت الأيام الماضية تراجعا بالإصابات بكورونا بالمجتمع العربي، وقال منسق مواجهة كورونا، بروفيسور روني غمزو، إن إسرائيل قد تكون تجاوزت ذروة انتشار الفيروس، استنادا إلى "إشارات أولية فقط".

بينما قال مسؤول ملف كورونا في المجتمع العربي، أيمن سيف، إنه طرأ "انخفاض طفيف" على حالات الإصابة الجديدة في المجتمع العربي. "وصلت الإصابات الجديدة قبل شهر ونصف إلى نحو 30%، في حين أنّها انخفضت اليوم إلى 10% من الحالات التي تشخص يوميا، وكذلك الأمر بالنسبة لحالات العدوى التي تتجه نحو الانخفاض، لكنها ما زالت تتراوح بين 11 – 12%، لهذا السبب مهم جدا إجراء الفحوصات".

وأعلنت بلدية أم الفحم، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة في المدينة خلال الجمعة والسبت.

وجاء في البيان الصادر عن بلدية أم الفحم، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة حتى اليوم بسبب كورونا، و287 إصابة فعلية نشطة الآن، و2345 إصابة منذ بداية الأزمة. وعدد حالات الشفاء 2003.

وبلغ عدد الفحوصات خلال الأسبوع الأخير 805 فحوصات. 8 حالات تعالج في المستشفى. 15 حالة وفاة.