الناصرة: 30 مصابا بكورونا بالمستشفى الإنجليزي.. و15 إصابة كورونا أمس بأم الفحم

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيليّة، صباح اليوم الإثنين، بيانًا، تظهر فيه صورة الوضع القائم، في أقسام كورونا في مستشفيات مدينة الناصرة.

وأظهر البيان أن قسم كورونا في مستشفى الناصرة (الإنجليزي) يستقبل 30 مريضا بينهم 20 بحالة خطيرة، بينهم ثلاثة موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وبناءً على ما بيّنت المعطيات فإنه من بين المرضى في مستشفى الناصرة الإنجليزي؛ 8 حالات متوسطة ومريضان بحالة طفيفة، وتم إجراء 120 فحصا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأصدرت بلدية أم الفحم، اليوم الإثنين، بيانا، أعلنت فيه عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأحد.

وجاء في البيان أنه مع تسجيل الإصابات الأخيرة يرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 251 حالة، أما عدد الإصابات الكلي منذ تفشي الوباء في المدينة وصل عند 2360 إصابة.

وأشارت البلدية في بيانها إلى برنامج فحوصات كورونا المُخطط لليوم الإثنين، وقالت إن "ستعمل محطة الفحص في السوق البلدي من الساعة 16:00 عصرًا حتى الساعة 19:00 مساءً، مع توجيه من الطبيب فقط".

وكان قد أُصيب رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما جاء في بيان صدر عن البلدية، مساء الأحد، وذلك في أعقاب مخالطته لأحد أعضاء البلدية الذي تبين لاحقا أنه مصاب بالفيروس.

وفي وقت مبكر من صباح الإثنين أوضحت معطيات وزارة الصحة الإسرائيليّة، أنه تم تسجيل 2,905 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأحد، وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها صباح اليوم، أن عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء ارتفع إلى 1,719 شخصا.