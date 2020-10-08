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اعتقال رئيس مجلس القيصوم في النقب

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 09:32

اعتقال رئيس مجلس القيصوم في النقب
تصوير شاشة من فيديو الاعتقال
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

داهمت وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى بـ"سلطة تطوير النقب"، صباح اليوم الخميس، قرية القيصوم في النقب جنوبي البلاد، واعتقلت رئيس مجلس القيصوم، سلامة أطرش، ومساعده عقاب العودة، عقب محاولة السلطات هدم منزل شقيق الرئيس.

وقامت شرطة وحدة "يوآف" بالاعتداء على أهالي القرية أثناء محاولة الهدم، واعتقلت الشرطة بعض الشبان الذين حضروا المكان للتصدي لهدم المنزل.

ويُذكر أن هذه المرة الثانية التي يُعتقل فيها رئيس مجلس القيصوم، بعد أن اعتُدي عليه في شهر آب/ أغسطس أثناء رفضه وتصدّيه لإجراءات سياسة هدم البيوت العربية في منطقة مجلس القيصوم الإقليمي، حيث أدّى هذا الاعتداء إلى إصابة الأطرش مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج.


#قرية القيصوم
#رئيس مجلس القيصوم
#النقب
#وحدة "يوآف"
#سلامة أطرش.
#سلطة تطوير النقب

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