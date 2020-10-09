إخلاء عشرات المنازل جراء حرائق في "تشرتشل" ووادي عارة

أخليت عشرات المنازل في مدينة "نوف هجاليل" وقرية أم القطف، اليوم، الجمعة إثر حرائق كبيرة اندلعت في البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ففي منطقة الناصرة، شبّ حريق كبير في جبل سرطبة ("تشرتشل") المطلّ على مرج ابن عامر، وشكا أهالي المنطقة، خصوصًا دبورية وعين ماهل والناصرة من الدخان الشديد.

وأخليت 100 أسرة من منازلها في "نوف هجاليل" بسبب الخشية من تمدّد النيران. وبيّن شريط فيديو مسجّل وصول النيران إلى الأحياء السكنية.

وقال عضو البلدية عن القائمة المشتركة، د. رائد غطاس، للأهالي إنه "لا حاجة للقلق فالأمر تحت السيطرة، وقوات الإطفاء تعمل سوية مع ستّ طائرات لإخماد الحريق"، ونصح كل من يعاني من مشاكل في التنفس التزام بيته وإغلاق النوافذ.

كما شبّ حريق آخر بين عيلوط وصفّورية، وقالت طواقم الإنقاذ إنها تعمل على منع انتشار النيران، وإنه لا خطر على السكان المجاورين.

وفي منطقة الشاغور، اندلعت النيران عند مدخل قرية الرامة من جهة كرمئيل. وأغلقت الشرطة شارع 85 لإتاحة الطريق لطواقم الإنقاذ لإخماد الحرائق.

كما أخلي المستوطنون في "كفار هأورانيم" شمال القدس المحتلة إثر اندلاع حريق كبير في المنطقة.