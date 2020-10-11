اتهام: إطلاق النار على شاب من طمرة مقابل مبلغ مالي

قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد شاب (21 عاما) من سكان مدينة طمرة، على خلفية ضلوعه بجريمة إطلاق النار على آخر (22 عاما) وإصابته بجراح.

وأرفقت لائحة الاتهام بطلب تمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه، إذ نسبت له تهم التسبب بإصابة في ظروف خطيرة، حيازة سلاح وتغيير لوحات ترخيص سيارة.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "حيثيات الجريمة تعود إلى يوم 5 أيلول/سبتمبر، حينما تعرض شاب لجريمة إطلاق نار أمام منزله في مدينة طمرة، ما أسفر عن إصابته بجراح متوسطة آنذاك، أحيل على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج".

وأضافت "بعد ساعات من وقوع الجريمة اعتقلت الشرطة المتهم بينما كان نائما في سريره، فيما كانت السيارة الضالعة بالجريمة مركونة في موقف المنزل".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن "المتهم كان من المقرر أن يتلقى مبلغا بقيمة 1000 شيكل مقابل نقل مُطلق النار لمنزل المصاب، كما أنه قبل وقوع الجريمة قام المتهم برفقة شخصين آخرين بتظليل نوافذ السيارة وإزالة لوحة الترخيص الأمامية ووضع مادة لاصقة على الأرقام الخلفية للسيارة".