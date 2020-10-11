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الناصرة: 32 مصابا بكورونا في النمساوي والإنجليزي

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 12:19

الناصرة: 32 مصابا بكورونا في النمساوي والإنجليزي
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيليّة، صباح اليوم الأحد، بيانًا، تظهر فيه صورة الوضع القائم، في أقسام كورونا في مستشفيات مدينة الناصرة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات مدينة الناصرة 32 مصابا بينهم 18 بحالة خطيرة.

وأظهر البيان أن قسم كورونا في مستشفى الناصرة (الإنجليزي) يستقبل 19 مريضا بينهم 9 بحالة خطيرة، بينهم حالة واحدة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وبناءً على ما بيّنت المعطيات فإنه من بين المرضى في مستشفى الناصرة الإنجليزي، 5 حالات متوسطة و5 مرضى بحالة طفيفة، وتم إجراء 88 فحصا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان أن قسم كورونا في مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي) في الناصرة يستقبل 13 مريضا بينهم 9 حالات خطيرة، ولا حالات موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويظهر من المعطيات أنه من بين المرضى في مستشفى النمساوي، 3 حالات متوسطة ومريض بحالة طفيفة، وتم إجراء 10 فحوصات في الـ24 ساعة الأخيرة.


#الناصرة
#فيروس كورونا
#مستشفى النمساوي
#المستشفى الإنجليزي

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