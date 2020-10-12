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2,557 مخالفة كورونا في يوم واحد

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 14:21

2,557 مخالفة كورونا في يوم واحد
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

واصلت الشرطة الإسرائيلية فرض القيود على حركة المرور والتجمهر وتشديد القيود على الأعمال والمحال التجارية في جميع أنحاء البلاد، في ظل الإغلاق الذي فرضته الحكومة، إذ حررت الشرطة 2,557 مخالفة عن انتهاكات مختلفة لأنظمة الطوارئ وأمر الإغلاق إثر انتشار فيروس كورونا يوم أمسِ، الأحد.

وفقا للشرطة فإن غالبية المخالفات حررت بسبب مغادرة المنزل أو مكان الإقامة لغرض أو عمل محظور وعددها 1,522 مخالفة، إضافة إلى 888 مخالفة إثر عدم ارتداء الكِمامة، و37 مخالفة انتهاك أمر حجر صحي، و32 مخالفة عن انتهاكات مختلفة لمصالح ومحال تجارية، و76 مخالفة بسبب التواجد في مكان محظور، بالإضافة إلى 21 مخالفة إثر عدم الانصياع للشرطة خلال تفريق تجمهر محظور.


#كورونا
#الشرطة
#مخالفات
#إغلاق
#طوارئ

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