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السبت: محطات لفحص كورونا في بلدات عربية دون الحاجة لإحالة طبية

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 10:28

السبت: محطات لفحص كورونا في بلدات عربية دون الحاجة لإحالة طبية
من محاكاة إعطاء اللقاح ضد كورونا في البلاد (أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

تقام اليوم السبت، محطات لإجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء الفحوصات دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

ولفتت إلى أن نقاط الفحص ستكون مفتوحة وفق البرنامج التالي:

معالوت ترشيحا، السوق 14:00-19:00

شفاعمرو، المركز الجماهيري 14:00-19:00

كابول، مدرسة الأفق 12:00-19:00

كفرمندا، مدرسة مدين 10:00-15:00

يانوح جت، القاعة الرياضية 12:00-18:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 09:00-15:00

البعينة نجيدات، قاعة المختار 12:00-19:00

جديدة المكر، ساحة المجلس المحلي 10:00-17:00

المغار، قاعة المنصورة 12:00-19:00

الناصرة، سيارة متنقلة 12:00-19:00

عرعرة، مدرسة طه 09:00-15:00

أم الفحم، السوق البلدي 19:00-21:30

قلنسوة، المقبرة 18:30-21:30

جلجولية، مسجد الروضة 14:00-20:00

كفر قاسم، المركز الجماهيري 14:00-20:00

رهط، المركز الجماهيري 10:00-17:00

حورة، القاعة الرياضية بمدرسة النور 12:00-19:00

وفي القدس المحتلة، تقام محطات الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

جبل المكبر 13:00-21:00

الشيخ جراح 14:00-20:00

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#البلدات العربية
#فحص
#محطات الفحص
#إسرائيل

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