مجلس بستان المرج الإقليمي يقر ميزانية 2021

صدّق مجلس بستان المرج الإقليمي، بأغلبية مطلقة، الميزانية المقترحة للعام 2021، وبلغت الميزانية 45 مليون شيكل وشملت عدة مقترحات لمشاريع تطوير.

وافتتح رئيس المجلس، عبد الكريم زعبي، الجلسة وعرض أمام الأعضاء تفاصيل وبنود ميزانية المجلس والمشاريع المشتقة من الميزانية.

وأكد أنه "رغم أزمة كورونا والصعوبات الاقتصادية استمر مجلس بستان المرج الإقليمي بتحقيق رؤيته بأن يكون مثالا للمجالس العربية في البلاد في الإدارة السليمة والمهنية وتقديم الخدمات للمواطن".

وأضاف أنه "قبل إقرار ميزانية 2021 تم البحث بميزانية العام المنصرم 2020 وانتهى هذا العام بنجاح اقتصادي لبستان المرج، حيث تم إنهاء العام دون ديون ودون عجز مالي ومع نسبة جباية تتفوق 90%".

وأثنى رئيس المجلس على أعضاء المجلس والثقة الكبيرة بمصادقتهم على الميزانية، مؤكدا أن "هذه الثقة غالية جدا وتعكس مهنية الأعضاء ومسؤوليتهم الكبيرة تجاه المواطنين والمصلحة العامة. نائب الرئيس، عبد الرحمن زعبي، والأعضاء، شركاء حقيقيون في المشاريع والعمل في القرى الأربع".

وقال نائب وقائم بأعمال الرئيس، عبد الرحمن زعبي، إن "ميزانية المجلس لعام 2021 تشمل مشاريع هندسية ضخمة في القرى الأربع سيعلن عنها مع بداية العام".

وصرح محاسب المجلس، بهاء إغبارية، أن "الميزانية بُنيت على أسس اقتصادية من جانب ومن جانب آخر تلبي احتياجات مواطني بستان المرج".

وأضاف المحاسب، أن قسمه يعمل على جلب ميزانيات إضافية من المكاتب الحكومية لإتمام مشاريع خلال العام 2021.

هذا، وإضافة لمشاركة الأعضاء الكاملة، شارك في الجلسة، سكرتير المجلس زهير زعبي ومحاسب المجلس بهاء إغبارية ومهندس المجلس خالد إرشيد والمستشار القضائي هاشم دلاشة والمراقب الداخلي إبراهيم سرحان.