62 عاملا ضحايا حوادث العمل منذ مطلع 2020

ارتفع عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 62 عاملا، غالبيتهم فلسطينيون وأجانب.

ويعد المرحوم مازن محمد أبو خيط (60 عاما) من سكان مدينة الطيرة العامل 62 الذي لقي مصرعه في حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري.

وجاء في التفاصيل، أن أبو خيط توفي أمس الأول الجمعة، إثر إصابته بصعقة كهربائية خلال عمله في ترميم شارع "جابوتنسكي" في تل أبيب قبل نحو ثلاثة أسابيع. وكان قد صُعق بالكهرباء بعد أن طلب منه صاحب العمل حفر جدار في غرفة الكهرباء داخل قبو المبنى.

وأشار طاقم العمل إلى أن "الضحية كان يعمل عادة في أعمال الأسفلت والقطران، وكان هذا أول يوم له في هذه الوظيفة الجديدة، بعد أن كان عاطلاً من العمل لفترة طويلة. وبعد الحادث، تم نقله إلى المستشفى مصابًا بحروق شديدة في الجزء العلوي من جسده، وجرى تخديره وإنعاشه، وعلى الرغم من جهود الطاقم الطبي لإنقاذ حياته، توفي بإصابته البالغة".