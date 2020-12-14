5 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق قرب الخضيرة

أصيب 5 أشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة والخطيرة، وذاك جراء حادث طرق وقع، صباح اليوم الإثنين، على شارع الشاطئ في مساره قرب بلدة الخضيرة، وشهدت المنطقة اختناقات مرورية، حيث قامت الشرطة بإغلاق الشارع وتنظيم حركة السير، وتم مطالبة جمهور السائقين عدم السفر إلى المنطقة واستعمال طرقات بديلة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة عن وقوع حادث طرق على شارع الشاطئ جراء تصادم بين 3 شاحنات وحافلة خصوصية، حيث أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأغلقت الشرطة شارع الشاطئ باتجاه الجنوب من مسار بين مفرق "أولغا" حتى مفرق "بيت يناي"، لحين الانتهاء من معالجة الحادث.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية الأولية إلى 5 جرحى ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى "لنيادو" في نتانيا لاستكمال العلاج، ووصفت جراح شخصين بالثلاثينيات من العمر بالخطيرة، جراء إصابتهما بالرأس والصدر، بينما 3 أشخاص وصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة.