  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال شاب من كفر قاسم بشبهة الاختطاف والتهديد

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 08:30

اعتقال شاب من كفر قاسم بشبهة الاختطاف والتهديد
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، حديثا، شابا من كفر قاسم (25 عاما)، وذلك للاشتباه بأنه احتجز شابا (30 عاما) من الضفة الغربية داخل حاوية.

ومن المزمع أن تقدم النيابة لائحة اتهام المتشبه به، تنسب إليه الاعتداء والتسبب بإصابات لشخص واختطافه واحتجازه وتهديده.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، فإنها عثرت على شخص (30 عاما) من منطقة الخليل، وهو مصاب، بعد احتجازه داخل حاوية في منطقة كفر قاسم، في أعقاب تلقيها بلاغا يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حول شبهات اختطافه وتهديده والاعتداء عليه.

وقال الضحية خلال التحقيق الأولي معه في مكان العثور عليه، إنه بسبب خلاف في العمل مع مشغّله، قام الأخير بضربه، هدده وحبسه داخل الحاوية.

يذكر أن المشتبه به اعتُقل وجرى تمديد اعتقاله المرة تلو الأخرى.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كفر قاسم
#الضفة الغربية
#شبهات
#لوائح اتهام
#اختطاف

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مركز عدالة يطالب وزير الأمن الداخلي والمستشار القضائي بوقف رصد وتتبع مستخدمي الإنترنت
مركز عدالة يطالب وزير الأمن الداخلي والمستشار القضائي بوقف رصد وتتبع مستخدمي الإنترنت

2020-12-15

اشتباه: ادعى أنه مختص نفسي واغتصب شابة
اشتباه: ادعى أنه مختص نفسي واغتصب شابة

2020-12-15

أم الفحم: استمرار التراجع في مؤشر كورونا
أم الفحم: استمرار التراجع في مؤشر كورونا

2020-12-15

الأكثر قراءة

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين

2020-12-14
الشرطة الإسرائيلية تستخدم نظاما سريا للتجسس على مواطنين بالإنترنت

الشرطة الإسرائيلية تستخدم نظاما سريا للتجسس على مواطنين بالإنترنت

2020-12-14
تقرير: الوضع في جنوب سورية يتطلب تدخلا إسرائيليا

تقرير: الوضع في جنوب سورية يتطلب تدخلا إسرائيليا

2020-12-14
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الأربعاء

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الأربعاء

2020-12-14
بعد انضمامه لساعر: غانتس يقيل هندل من منصبه وزيرا للاتصالات

بعد انضمامه لساعر: غانتس يقيل هندل من منصبه وزيرا للاتصالات

2020-12-14