اعتقال شاب من كفر قاسم بشبهة الاختطاف والتهديد

اعتقلت الشرطة، حديثا، شابا من كفر قاسم (25 عاما)، وذلك للاشتباه بأنه احتجز شابا (30 عاما) من الضفة الغربية داخل حاوية.

ومن المزمع أن تقدم النيابة لائحة اتهام المتشبه به، تنسب إليه الاعتداء والتسبب بإصابات لشخص واختطافه واحتجازه وتهديده.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، فإنها عثرت على شخص (30 عاما) من منطقة الخليل، وهو مصاب، بعد احتجازه داخل حاوية في منطقة كفر قاسم، في أعقاب تلقيها بلاغا يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حول شبهات اختطافه وتهديده والاعتداء عليه.

وقال الضحية خلال التحقيق الأولي معه في مكان العثور عليه، إنه بسبب خلاف في العمل مع مشغّله، قام الأخير بضربه، هدده وحبسه داخل الحاوية.

يذكر أن المشتبه به اعتُقل وجرى تمديد اعتقاله المرة تلو الأخرى.