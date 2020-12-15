"مئات آلاف المواطنين العرب يعيشون ببيوت تحرمها الحكومات الإسرائيلية من الكهرباء"

قالت لجنة حقوق الطفل البرلمانية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن "مئات آلاف المواطنين العرب يعيشون ببيوت تحرمها الحكومات الإسرائيلية من الربط بشبكة الكهرباء".

جاء ذلك أيضا، خلال جلسة طارئة، عُقدت في الكنيست للمطالبة بربط البيوت العربية بالكهرباء، بادر إليها، رئيس اللجنة، د. يوسف جبارين.

وأشار جبارين إلى "خطورة المعطيات الّتي تكشف عن عمق معاناة المواطنين العرب وبحسبها فإن 20%-25% من البيوت العربية غير موصولة بالكهرباء".

وأكّد أن "هذه الوضعية الصعبة تمسّ بحقوق المواطنين عمومًا والأطفال العرب بشكل خطير"، وفق البيان.

وجاءت الجلسة "لمتابعة قضية أكثر من 45 ألف بيت عربي محروم من الربط بالكهرباء، الأمر الذي يعني أن مئات آلاف من المواطنين العرب لا يتمكنون من الحصول على خدمات شركة الكهرباء".

وقال جبارين خلال الجلسة إن "ربط البيوت العربية للكهرباء هي قضية طارئة وإحدى أهم القضايا اليومية في البلدات العربية، وفي فترة (جائحة) كورونا يصبح للموضوع أهمية مضاعفة بسبب الحاجة للكهرباء للتعليم وللعمل ولإدارة حياة طبيعية".

وأضاف: "من غير المعقول أنه في القرن الـ21 لا يزال مئات الآلاف من المواطنين العرب غير قادرين على ربط بيوتهم بشبكة الكهرباء بسبب إجحاف السلطات بحقهم".

وشارك في الجلسة رئيس اللجنة القطرية للرؤساء ورئيس مجلس محلي عارة-عرعرة، مضر يونس، ورئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، ورئيس مجلس محلي كفر قرع، المحامي فراس بدحي؛ "الذين عرضوا بإسهاب معاناة المواطنين من عدم الربط بشبكة الكهرباء وطالبوا بإيجاد حلول فورية"، بحسب البيان.

كما شارك أعضاء في القائمة المشتركة بالجلسة، إضافة إلى ممثلي جمعية حقوق المواطن، و"سيكوي"، والمركز العربي للتخطيط، ومركز مساواة، والمحامي توفيق جبارين.

ونقل البيان عن ممثّلة وزارة القضاء، قولها إن "الحكومة ستقر غدًا قرارًا لإزالة عقبات التخطيط في البلدات العربية، بما في ذلك قضية ربط البيوت العربية بشبكة الكهرباء".

وقال البيان إنه "في توصيات اللجنة تم التأكيد على ضرورة الفصل بين عمليات استكمال التخطيط والبناء وبين ربط البيوت العربية للكهرباء، بحيث لا يمكن استمرار المعاناة إلى حين انتهاء التخطيط".