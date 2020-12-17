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إصابة خطيرة لعامل بالقرب من معليا

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 10:18

إصابة خطيرة لعامل بالقرب من معليا
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح خطيرة في حادث عمل وقع في المنطقة الصناعية بالقرب من قرية معليا في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة، "سقط عامل (42 عامًا) على قضبان حديدية في المنطقة الصناعية قرب قرية معليا، أصيب بجراح خطيرة، وأحيل إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لتلقي العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 63 عاملا، غالبيتهم فلسطينيون وأجانب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#معليا
#عمال
#مصانع
#حوادث العمل

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