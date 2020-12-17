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إغلاق مجلس مجد الكروم حتى الإثنين عقب تعرض قسم الهندسة لإطلاق نار

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 17:13

إغلاق مجلس مجد الكروم حتى الإثنين عقب تعرض قسم الهندسة لإطلاق نار
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن المجلس المحلي في مجد الكروم، اليوم الخميس، عن "إغلاق جميع أقسامه حتى يوم الإثنين المقبل"، وتنظيم خطوات احتجاجية، وذلك في أعقاب تعرض قسم الهندسة التابع للمجلس، الليلة الماضية، إلى إطلاق نار للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وشجب المجلس المحلي في بيانه وصفه بـ"العمل الجبان"، وجاء في بيان المجلس أن "إدارة وموظّفي المجلس المحلّي، واللجنة الشّعبية وأئمة المساجد يشجبون العمل الجبان وعملية إطلاق النار".

ونقل البيان عن رئيس المجلس، سليم صليبي، قوله: "مفهوم التواصل الاجتماعي هو الحوار وليس التحريض"، وأضاف أن "محاولة التحريض ليست أقل خطورة من الرّصاصة".

وحمّل المجلس في بيانه، "المسؤولية للشرطة بأخذ دورها في الوصول إلى الجاني خلال الفترة القريبة".

وقرر المجلس "إغلاق أبواب المجلس المحلي بكافة أقسامه حتى صبيحة يوم الإثنين المقبل، وعدم استقبال الجمهور"، وذلك "من أجل توفير الأمن والأمان للموظفات والموظفين".

وأوضح المجلس أن القرارات اتخذت "بمشاركة الأعضاء، واللجنة الشعبية وأئمة المساجد"، وتشمل "تعليق عمل قسم الهندسة وعدم استقبال الجمهور إثر هذا الاعتداء".

كما تقرر "تعيين وتخصيص حراسة بشكل فوري لقسم الهندسة والرفاه الاجتماعي على مدار الساعة لتأمين حماية أمن وأمان الموظفين والموظفات". إضافة إلى "إصدار مكتوب مفصّل حول هذا العمل لوزير الأمن، القائد العام للشرطة، قائد شرطة الشمال".

وشملت القرارات "المشاركة في مسيرة السيارات يوم الإثنين القادم لمناهضة العنف والجريمة"، وتنظيم "وقفة شعارات يوم الأحد القادم تنديدًا واستنكارًا لهذا الإعتداء".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مجد الكروم
#مجلس محلي
#إطلاق نار
#سليم صليبي

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