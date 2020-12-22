كورونا في المجتمع العربي: وفاة مسن من شعب ومركز واحد للتطعيم في شفاعمرو

بلغ عدد مرضى كورونا في البلاد 380,095 لغاية الساعة 06:33 من صباح اليوم الثلاثاء.

وفي أم الفحم، "بلغ عدد الحالات الجديدة التي شخصت، أمس الإثنين، 31 حالة. عدد الإصابات الفعلية النشطة، الآن، في أم الفحم 233 حالة. عدد الإصابات لكل 10000 مواطن هو 30 إصابة. اللون: برتقالي. مؤشر كورونا الضوئي 6.3"، حسب ما أفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، صباح اليوم.

وأضاف أن "محطة الفحص في السوق البلدي ستعمل، اليوم الثلاثاء من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً، لكافة العيادات ودون تحويلة طبيب".

ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 380095 حتى الساعة 06:33 من صباح اليوم الثلاثاء، بينهم 3111 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 472 وصفت حالتهم خطيرة و119 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 27628".

شعب: وفاة مسن تأثرا بكورونا

أقر الطاقم الطبي في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، وفاة مسن (70 عاما) من قرية شعب عانى أمراضا مزمنة متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أن "أن 41 مريضا يرقدون في قسمي كورونا، بينهم 33 بحالة خطيرة من ضمنهم 13 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، بالإضافة إلى 8 بحالة متوسطة".

افتتاح مراكز تطعيم للكورنا في 10 بلدات بينها شفاعمرو

تفتتح 10 مراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد، بينها مركز واحد فقط في المجتمع العربي، بمدينة شفاعمرو، اليوم الثلاثاء.

والمراكز في كل من: نهريا، كريات غات، كرميئيل، إيلات، ديمونا، عراد، صفد، كريات شمونة، شفاعمرو وسديروت.

محطات فحص كورونا اليوم الثلاثاء

تُقام محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنه ستُجرى الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن نِقَاط الفحص في البلدات العربية ستكون مفتوحة حسب البرنامَج التالي:

عبلين، قاعة الفانوس 16:30-20:00

البعنة، المركز الجماهيري 14:00-19:00

الجش، المركز الجماهيري 14:00-19:00

كوكب أبو الهيجاء، مسجد الهجرة 12:00-18:00

كفرمندا، المركز الجماهيري 15:00-20:00

نحف، مركز پايس 16:30-20:00

سخنين، مدرسة أم كلثوم 09:00-14:00

سخنين، حي البيان 15:00-19:00

عكّا، الملعب الرياضي 14:00-19:00

عرابة، مدرسة البطوف الشاملة 12:00-19:00

البقيعة، بيت الشعب 14:00-19:00

الرامة، المدرسة الزراعية 12:00-15:00

شفاعمرو، المدرسة الشاملة أ 12:00-15:00

أم الفحم، السوق البلدي 14:00-20:00

بسمة طبعون، المركز الجماهيري 14:00-20:00

جت، مسجد البيان 12:00-19:00

يافة الناصرة، المركز الجماهيري 12:00-19:00

كفرقرع، مركز الحوارنة 12:00-19:00

الناصرة، موقف البلدية 12:00-19:00

الطيبة، المدخل الشمالي 15:00-19:00

قلنسوة، موقف المقبرة 18:30-21:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس الشرقية، جبل المكبر 13:00-21:00

الجولان المحتل:

يقعاثا، بيت الشعب 16:30-20:00

مجدل شمس، المدرسة الثانوية 12:00-15:00