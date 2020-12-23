كفر برا: هدم مبنى ضخم وجدار بذريعة عدم الترخيص

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، مبنى ضخم وجدار في بلدة كفر برا في المثلث الجنوبي، وذلك بذريعة عدم الترخيص.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الشرطة البلدة، وحاصرت المبنى، ومنعوا صاحبها والأهالي من الوصول إليها، ووفرت الحماية للجرافات التي أقدمت على تنفيذ عملية العدم.

ويأتي الهدم في كفر برا، بعد 48 ساعة من قيام الجرافات الإسرائيلية بهدم 3 منازل في قلنسوة وكفر قاسم بحجة البناء دون ترخيص.

واستمر هدم المنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

هذا، ويشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم وقلنسوة في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 181 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.