اتهام 3 أشخاص في جريمة إطلاق نار على امرأة بكفر قاسم

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد 3 أشخاص من كفر قاسم، نسبت إليهم جريمة إطلاق نار على قريبة لهم في المدينة.

ووفقا لادعاء الشرطة، يدور الحديث عن جريمة إطلاق نار في كفر قاسم، يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2020، على امرأة كانت برفقة ابنتيها القاصرتين في طريقها إلى منزل والديها بالمدينة.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة المرأة بشظايا في ساقيها، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب ادعاء الشرطة، "سبقت جريمة إطلاق النار تهديدات موجهة للضحية، على خلفية أنها نشرت صورا في شبكة التواصل الاجتماعي، قد تحرج عائلتها وتلحق العار بها. بعد وقت قصير من إطلاق النار، تلقت الضحية رسالة تهديد مفادها أن القصة لم تنته وأنها نجت فقط بفضل وجود ابنتيها معها".

واعتقلت الشرطة المشتبه به، من سكان كفر قاسم، وهو ابن شقيق زوج الضحية، كما اعتقلت الشرطة فيما بعد شخصين آخرين متورطين في إطلاق النار، ومددت المحكمة اعتقالهم المرة تلو الأخرى، إلى أن أحالت الملف إلى النيابة العامة وقدمت الأخيرة لائحة اتهام ضد الثلاثة.