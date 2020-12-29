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3 إصابات بينها خطيرة بجريمتي إطلاق نار بأبو سنان وكفركنا

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 07:43

3 إصابات بينها خطيرة بجريمتي إطلاق نار بأبو سنان وكفركنا
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة بجريمتي إطلاق نار في أبو سنان وبلدة كفر كنا، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج، دون أن تنفذ الشرطة أي اعتقالات.

في أبو سنان، أفادت مصادر طبية أن شابا في الثلاثينيات من عمره تعرض في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، لجريمة إطلاق نار، حيث أصيب بجروح وصفت بالخطيرة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، دون تنفيذ أي اعتقالات.

وقامت لطواقم الطبية بتقديم الإسعافات للشاب الجريح ونقله على وجه السرعة، وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى الجليل في نهاريا لاستكمال العلاج، حيث أخضع للجراحة، ويرقد في قسم العلاج المكثف بعد أن تم ربطه بأجهزة التنفس الاصطناعي.

أما في بلدة كفر كنا، أصيب، مساء الإثنين، شابين بجروح متوسطة، بعد تعرضهما لإطلاق نار في البلدة كفركنا، حيث قدمت طواقم الإسعاف العلاج الميداني للمصابين، ونقلهما إلى المستشفيات، فيما اكتفت الشرطة بالشروع بالتحقيق بملابسات الحادث، دون تنفيذ اعتقالات.

وتشهد البلدات العربية في الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل.

يأتي ذلك، فيما تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

كما تمتنع الشرطة عن إنفاذ سلطة القانون، والقيام بدورها بمكافحة فوضى السلاح التي باتت تهدد الأمن الشخصي للمواطنين.

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