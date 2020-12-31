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تسرُّب وقود في حيفا وإخلاء مواقف سيارات 

تاريخ النشر: 31/12/2020 - 15:59

تسرُّب وقود في حيفا وإخلاء مواقف سيارات 
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تسرَّب وقود من خزانات في محطة وقود في شارع "بال يام" في حيفا، بالقرب من محكمة الصلح في المدينة، اليوم الخميس.

وتقرَّر إخلاء مواقف السيارات بالقرب من محكمة الصلح، إثر ذلك.

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ في بيان: "تعمل طواقم إطفاء وإنقاذ على معالجة تسرّب وقود في موقف سيارات ’حلونوت هسيتي’ بالقرب من المحاكم في حيفا بالبلدة التحتى".

من المكان

وذكرت الشرطة، أنه "في أعقاب تسرب خزانات الوقود في محطة وقود في شارع ’بال يام’ في حيفا، تقرر إخلاء مواقف السيارات بالقرب من محكمة الصلح بالمدينة، فيما يستمر العمل على معالجة الحاصل".

يُذكر أن طواقم الاطفاء والإنقاذ، كانت قد عملت الأسبوع الماضي، على معالجة حادثة مماثلة في المكان ذاته.

وحاليا، يقوم عناصر الإطفاء بمعالجة التسرّب وإجراء عمليات خاصّة لخفض نسب تسرّب الوقود في المكان، بحسب البيان.

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