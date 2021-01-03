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3 إصابات إحداها خطيرة جراء شجار في عين ماهل

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 07:45

3 إصابات إحداها خطيرة جراء شجار في عين ماهل
(توضيحية- عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء شجار نشب عند منتصف الليل في قرية عين ماهل، حيث تم النقل الجرحى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جرحى في قرية عين ماهل، وعلى الفور وصلت الطواقم إلى المكان، وقدمت الإسعافات الميدانية إلى 3 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تعرضهم للضرب والطعن.

ووفقا للطواقم الطبية، أصيب رجل بالستينيات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة، حيث نقل على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا للعلاج.

كما أصيب رجل آخر في الخمسينيات من العمر بجروح وصفت بالمتوسطة، إثر تعرضه للطعن، حيث نقل إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

وأصيب سيدة في الأربعينيات من العمر بجروح طفيفة، حيث أخضعت للعلاج في المستشفى الإنجليزي في الناصرة.

وعقب الشجار، انتشرت دوريات من الشرطة في القرية لاستعادة الهدوء والحفاظ عليه، وشرعت التحقيق في ملابسات وأسباب الشجار، دون أن تبلغ عن تنفيذ اعتقالات.

وشهد مطلع العام الجديد 2021 استمرار أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ قتل بالأمس فواز دعاس (56 عاما) في جريمة طعن بمدينة الطيرة بعد ساعات من مقتل الشاب وسام مأمون رباح (21 عاما) في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام المنقضي (2020)؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة، لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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