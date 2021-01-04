كورونا: وفاة مسنة من جولس و236 إصابة نشطة بأم الفحم

بلغ عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في مدينة أم الفحم 236، حسب ما أعلنت عنه بلدية أم الفحم صباح اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "نسبة الفحوص الموجبة 14%. نسبة الإصابات لكل 10000 مواطن الآن 29 حالة. المؤشر الضوئي 7.7. اللون: أحمر".

وأضاف أنه "اليوم الإثنين، لا توجد محطة فحوص في السوق البلدي. في حال الضرورة يمكن التوجه لمحطة الفحص في مدينة الناصرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة السابعة مساءً".

كما أشار إلى أن "مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في عيادة الظهر يستقبل مؤمني عيادة ‘كلاليت’ فقط، حتى الساعة الثامنة مساءً. مؤمنو عيادات ‘مكابي’ و’مئوحيدت’ يمكنهم الاتصال بعياداتهم وحجز دور للتطعيم".

وفاة مسنة من جولس تأثرا بكورونا

أعلن المركز الطبي للجليل في نهريا، اليوم الإثنين، وفاة مسنة (83 عاما) من قرية جولس، في قسم كورونا في المستشفى.

وصرح أنه يمكث في أقسام كورونا الاربعة بالمستشفى 71 مريضا، بينهم 45 في حالة خطيرة (18 بحالة حرجة)، و20 بحالة متوسطة، و6 بحالة طفيفة.

محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا اليوم

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الإثنين، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

سخنين، مدرسة ابن خلدون 12:00-19:00

الناصرة، موقف البلدية 12:00-19:00

الرينة، المدرسة الابتدائية أ 12:00-19:00

زيمر، شارع هارون3 10:00-17:00

وفي القدس المحتلة، تقام محطات الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 13:00-21:00.