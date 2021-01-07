وقفة أمام بلدية نوف هجليل للكشف عن ملابسات حادث راح ضحية شاب من يافة الناصرة

ينظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام بلدية "نوف هجليل"، يوم الأحد، للمطالبة بالكشف عن حقيقة وتفاصيل الحادث الذي راح ضحيته الشاب جورج نسيم حلو، قبل نحو شهر ونصف الشهر على الشارع الالتفافي الناصرة – نوف هجليل.

وتقول عائلة حلو أن الحادث وقع نتيجة تصرف غير مسؤول من قبل مراقبي بلدية نوف هجليل، الذين قاموا بتخويف وترهيب الشاب الذي كان يقود دراجة نارية، وقاموا بمطاردته بسيارة تابعة للبلدية، وقد جرت المطاردة بشكل مخالف للقانون، حسب المعلومات المتوفرة لدى العائلة.

وأوضحت العائلة أن المطاردة بدأت داخل منطقة نفوذ بلدية "نوف هجليل"، واستمرت إلى خارج مناطق نفوذها، وأسفرت عن اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها الضحية، بمركبة خصوصية، مما أدى إلى مصرع الشاب البالغ من العمر 19 عاما، وهو من سكان يافة الناصرة.

ويقول منظمو التظاهرة أن الحادث تحول إلى قضية رأي عام نظرا إلى عدم قيام الشرطة بواجبها في تقديم المتسببين بالحادث إلى المحاكمة، ونتيجة مماطلة بلدية نوف هجليل وتجاهلها لمأساة عائلة الفقيد من يافة الناصرة، مشددين على أن التظاهرة ستكون بمثابة "صرخة مدوية من أجل إحقاق الحق وتطبيق العدالة".

وستنظم التظاهرة عند الساعة الحادية عشرة ظهرا أمام بلدية نوف هجليل، وسترفع خلالها صور الفقيد والشعارات المطالبة بكشف الحقيقة وملابسات الحادث.